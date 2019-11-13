Знаменитая фигуристка отдыхает с детьми во Франции. Татьяна Тотьмянина поделилась на своей странице в Инстаграме снимками, сделанными на уютных европейских улочках.

Знаменитаяфигуристка отдыхает с детьми во Франции. Татьяна Тотьмянина поделиласьна своей странице в "Инстаграме" снимками, сделанными на уютных европейских улочках.Многие фолловеры порадовались заспортсменку, но нашлись и те, кто обрушился на нее с критикой. Они упрекнулизвезду в том, что она вынуждает детей прогуливать школу."Я не пониманию: это старые фотки или Лизасовсем не учится в школе?", – поинтересовалась одна из подписчиц одочери Татьяны Тотьмяниной. Помимоэтого фигуристку назвали непатриотичной и меркантильной. Подобные рассуждения вывелиее из равновесия. Спортсменка решилачетко обозначить границы дозволенного и вспылила на хейтеров.Татьяна Тотьмянина призвала всех,кому не нравится, покинуть ее страницу в соцсети. Спортсменка отметила, что непотерпит вторжения в ее личную жизнь и посвятила злопыхателям гневный пост."Кому не нравлюсь я, мой муж, дети, образ жизни, расписание, выбор стран – свободны!!!",– высказалась звезда льда.10 Ноя 2019 в 2:42 PST"Всем нравиться не собираемся!!! Аесли подписчица уже не первый пост интересуется личным расписанием нашейдочери, то почему бы и не уточнить...? Каждый человек видит, слышит ивоспринимает любую информацию, как ему удобно на сегодняшний день... видимо иваше состояние сегодняшнего дня – дерзость!", – взбесилась из-за нападок. Также онанапомнила всем завистникам и недоброжелателям, что не потерпит оскорблений.12 Ноя 2019 в 6:55 PST"Я не позволю на моей территории самоутверждатьсяособям, которые даже не представляют, чего мне стоит сегодняшний день", —заявила спортсменка. Отметим, сейчас переживает не самые лучшие времена. Недавно она перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Напомним,врачи диагностировали у фигуристки новообразование, но, к счастью, диагноз неподтвердился.