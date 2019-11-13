Знаменитая
фигуристка отдыхает с детьми во Франции. Татьяна Тотьмянина поделилась
на своей странице в Инстаграме снимками, сделанными на уютных европейских улочках.
Знаменитая
фигуристка отдыхает с детьми во Франции. Татьяна Тотьмянина поделилась
на своей странице в "Инстаграме" снимками, сделанными на уютных европейских улочках.
Многие фолловеры порадовались за
спортсменку, но нашлись и те, кто обрушился на нее с критикой. Они упрекнули
звезду в том, что она вынуждает детей прогуливать школу.
"Я не пониманию: это старые фотки или Лиза
совсем не учится в школе?", – поинтересовалась одна из подписчиц о
дочери Татьяны Тотьмяниной. Помимо
этого фигуристку назвали непатриотичной и меркантильной. Подобные рассуждения вывели
ее из равновесия. Спортсменка решила
четко обозначить границы дозволенного и вспылила на хейтеров.
Татьяна Тотьмянина призвала всех,
кому не нравится, покинуть ее страницу в соцсети. Спортсменка отметила, что не
потерпит вторжения в ее личную жизнь и посвятила злопыхателям гневный пост.
"Кому не нравлюсь я, мой муж, дети, образ жизни, расписание, выбор стран – свободны!!!",
– высказалась звезда льда.
10 Ноя 2019 в 2:42 PST
"Всем нравиться не собираемся!!! А
если подписчица уже не первый пост интересуется личным расписанием нашей
дочери, то почему бы и не уточнить...? Каждый человек видит, слышит и
воспринимает любую информацию, как ему удобно на сегодняшний день... видимо и
ваше состояние сегодняшнего дня – дерзость!", – взбесилась из-за нападок
. Также она
напомнила всем завистникам и недоброжелателям, что не потерпит оскорблений.
12 Ноя 2019 в 6:55 PST
"Я не позволю на моей территории самоутверждаться
особям, которые даже не представляют, чего мне стоит сегодняшний день", —
заявила спортсменка. Отметим, сейчас переживает не самые лучшие времена. Недавно она перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Напомним,
врачи диагностировали у фигуристки новообразование, но, к счастью, диагноз не
подтвердился.