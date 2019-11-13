Антуанет Латуф – известная телеведущая на одном из крупнейших австралийских каналов Network 10. Теперь знаменитость обязана своей жизнью внимательной поклоннице.

Антуанет Латуф – известная телеведущая на одном из крупнейших австралийских каналов Network 10. Теперь знаменитость обязана своей жизнью внимательной поклоннице.После очередного эфира звезде написала фанатка. Она поинтересовалась, проверяла ли журналистка когда-нибудь щитовидную железу."Я не умничаю или троллю, просто переживаю из-за того, что видела сегодня по телевизору", – написала внимательная телезрительница.Сначала реакция Антуанет была скептической. Но потом она все же пересмотрела запись и обнаружила образовавшийся на шее комок, который было хорошо видно во время ее беседы с гостями."Я была в шоке! У меня как будто кадык появился", – призналась обескураженная ведущая.Придя в себя, она тут же записалась на прием к эндокринологу. У Латуф взяли все необходимые анализы. Вскоре они подтвердили самые страшные опасения звезды. У знаменитости обнаружили аутоиммунное заболевание и кисту, сообщает .К счастью, опухоль оказалась доброкачественной. Она не несет угрозы, если оказать своевременное лечение. Благодаря внимательности зрительницы Антуанет успеет побороть болезнь.