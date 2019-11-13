Ведущая Тина Канделаки опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. На фото она запечатлена вместе со своей 19-летней дочерью Меланией.

Ведущая Тина Канделаки опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. На фото она запечатлена вместе со своей 19-летней дочерью Меланией.Кадр сделан на фоне гор. Обе выглядят просто потрясающе. Мать облачена в бежевый тренч из эко-кожи, а ее наследница отдала предпочтение в пользу пальто серого цвета. Разбавили аутфиты яркие сумки – оранжевая и кислотно-розовая."Самые талантливые глаза – рядом со мной. То, как @melaniakondrahina видит, чувствует и создает прекрасное, вдохновляет меня ежедневно. Спасибо Господу, что послал мне именно эту девочку. Люблю 💓", – призналась Канделаки.Фолловеры стали активно заваливать журналистку и ее наследницу комплиментами. По мнению многих, мама с дочкой выглядят как ровесницы. "Невероятные девушки 😍, как сестры с разным цветом глаз. Взгляды притягивают и увлекают в свой мир😍"Вы как подруги....❤️", "Какие вы куколки ❤️😘👏", – восторгались фанаты.13 Ноя 2019 в 2:40 PST"У вас получаются красивые дети", – отметила подписчица.Отметим, Мелания – не единственный ребенок Тины. У телеведущей есть еще сын Леонтий, который всего на два года младше сестры – ему сейчас 17 лет. Обоих звезда родила от художника Андрея Кондрахина. Супруги прожили в браке 12 лет, после чего их союз распался.