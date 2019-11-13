Заместитель гендиректора по производству ракетно-космического центра Прогресс Вадим Небога погиб в ДТП. Информацию подтвердили в пресс-службе предприятия. Как передает , авария ..

Заместитель гендиректора по производству ракетно-космического центра "Прогресс" Вадим Небога погиб в ДТП. Информацию подтвердили в пресс-службе предприятия.Как передает , авария произошла в Волжском районе Самарской области. Водитель легковушки Skoda, выезжая со стороны села Белозерки, не пропустил грузовой автомобиль, что в итоге привело к столкновению. Пассажир иномарки погиб на месте. ВодительSkoda был доставлен в больницу с травмами.