Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Проверки в разных регионах провел Росстандарт. Как будут бороться с этими нарушениями? Что говорят в свою защиту владельцы автозаправок?

Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Проверки в разных регионах провел Росстандарт. Как будут бороться с этими нарушениями? Что говорят в свою защиту владельцы автозаправок?Заправься четыре раза и на пятый получи меньше бензина! Такую неофициальную акцию, как выясняется, проводят российские автозаправки. Министр промышленности и торговли, Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС недоливают топливо в каждом пятом случае. И это при том, что ревизию Росстандарт проводил в присутствии представителей автозаправок. А в ряде случаев эти визиты были вообще плановыми.Вот официальная статистика: с начала года ведомство проинспектировали уже более 400 АЗС. Нарушения нашли в 20 процентах.Между тем сами владельцы автозаправок с обвинениями не согласны. Так, глава Российского топливного союза (в него входят независимые АЗС по всей стране) заявил, что со случаями недолива не сталкивался. Но даже если они происходят, сотрудники АЗС могут быть и не виноваты."Проблема в том, что топливо принимает в килограммах, а реализует в литрах. Не всегда эти методики работают правильно", — отмечает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.В Росстандарте сообщили также и о росте количества жалоб на автозаправки. В этом году они получили 200 заявлений о недоливе и 350 — о плохом качестве горючего. В 2018 году таких обращений было меньше.Также в ведомстве подчеркивают: они часто проводят проверки с предварительным уведомлением АЗС, поэтому статистика может быть неточной. А вот общественные организации могут инспектировать автозаправки в режиме "тайного покупателя"."Если верить общественным организациям — доля АЗС может достигать трех четвертей. Наиболее проблемные регионы — республики Северного Кавказа, Крымский полуостров, Урал и Дальний Восток", — комментирует ситуацию заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.По словам главы Федерации автовладельцев, программное обеспечение на автозаправке (те самые электронные мониторы) легко перепрограммировать, а сам водитель недолив вряд ли может заметить.Сейчас за недолив предусмотрена административная ответственность: штраф до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и до 100 тысяч рублей — для юридических.Денис Мантуров заявил, что сейчас его ведомство вместе с Росстандартом разработали законопроект о применении оборотных штрафов: то есть сумма взыскания будет зависеть от оборота АЗС. В случае первого нарушения — 1 процент от выручки, но не менее 500 тысяч рублей. При повторном нарушении — уже 3 процента, но не менее 2 миллионов рублей. Суммы солидные. Впрочем, и прибыль АЗС от недолива тоже немалая.Помимо штрафов Минпромторг предлагает разрешить надзорным ведомствам проводить проверки в режиме "тайного покупателя", без предварительного уведомления АЗС.