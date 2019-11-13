После домашнего поражения футбольного Сочи от столичного ЦСКА (2:3) руководство южан, кажется, практически дозрело до увольнения главного тренера команды Александра Точилина. Напомним, что при нем сочинцы идут на последнем, 16-м месте в премьер-лиге. На место наставника прочат Владимира Федотова.

После домашнего поражения футбольного "Сочи" от столичного ЦСКА (2:3) руководство южан, кажется, практически дозрело до увольнения главного тренера команды Александра Точилина. Напомним, что при нем сочинцы идут на последнем, 16-м месте в премьер-лиге. На место наставника прочат Владимира Федотова.Нынешний главный тренер "Оренбурга" – главный кандидат на ту же должность в "Сочи", сообщает "Спорт-экспресс". И, скорее всего, руководство клуба из олимпийской столицы-2014 сможет договориться с ним, поскольку формально у обеих команд один и тот же спонсор – "Газпром".При этом стоит отметить, что "Оренбург", который располагает в высшем российском дивизионе одним из самых маленьких бюджетов, выступает куда лучше сочинцев: команда Федотова идет на 8-м месте, всего в 2 турнирных баллах от московского "Спартака" и выше "Урала". "Крыльев Советов", "Динамо" и "Рубина".Правда, не вполне ясно, нужен ли перевод самому Федотову – по сути состояния двух команд он поменяет "шило на мыло". Впрочем, переговоры пока только начались, и Точилин продолжает числиться в "Сочи" и уйдет только в случае согласия со стороны Федотова.