Музыкальный критик Артемий Троицкий, который известен своими антироссийскими взглядами, устроил пикет против строительства газопровода Северный поток – 2. В руках у него был плакат с ..

Музыкальный критик Артемий Троицкий, который известен своими антироссийскими взглядами, устроил пикет против строительства газопровода "Северный поток – 2". В руках у него был плакат с надписью: "Остановите это!"По информации , компанию критику составила участница Движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. В 2015 году она вместе с семьей покинула Россию и переехала в Эстонию.