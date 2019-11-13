Артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, впервые за несколько лет презентовал новую песню. Правда, прямо на сцене его вывели на чистую воду.

Артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, впервые за несколько лет презентовал новую песню. Правда, прямо на сцене его вывели на чистую воду.Сердючка стала специальным гостем на мероприятии "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Концерт состоялся в Киеве 12 ноября. Имя комедийной звезды не указывали на афишах, однако продюсеры шоу пообещали зрителям сюрприз, и не обманули их ожидания.Данилко вышел на сцену в самом конце. Он исполнил новую песню Make your raine champagne. Зажигательный бит и отвязанные танцы с юмористическим подтекстом не оставили аудиторию равнодушной. Зрители рукоплескали артисту, вопя от восторга. Кроме того, для них устроили небольшой интерактив. Пришедшие на мероприятие смогли немного поиграть с огромными белыми шарами, перемещавшимся по залу.Впрочем, внимание ведущей шоу куда больше привлекло не само выступление, а костюм, в котором Сердючка вышла к зрителям. Стоит заметить, что блестящее облегающее платье, а также полагающийся к нему аксессуар – шапка с приделанной серебристой звездой – были на знаменитости во время выступления на Евровидении в 2007 году.Верка призналась, что наряд ей пришлось забрать из стокгольмского музея, где он хранился после международного конкурса. Тогда ведущая концерта позволила себе шутку: "Ты что, его украла оттуда?".Как украинская газеты "Комсомольская правда", Андрей отреагировал весьма миролюбиво на такую попытку обличить его прямо на сцене. Он рассказал, что ему уже неоднократно приходилось "красть" экспонат из музея: "По контракту, я имею право его забирать, если мне нужно. Пока на нацотборе на "Евровидение" все выясняли, чей Крым, я успела в нем несколько раз выступить. Гастроли у меня западные, между прочим".