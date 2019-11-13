Владимирцы уже оценили информационные табло, которые показывают время ожидания автобуса или троллейбуса на самых оживленных остановках областного центра

Владимирцы уже оценили информационные табло, которые показывают время ожидания автобуса или троллейбуса на самых оживленных остановках областного центра. Администрация города считает, что в тестовый период они хорошо себя зарекомендовали. И планирует увеличить количество таких табло.Важно, что на табло не тратят денег из городского бюджета. Они - часть обременений, которые несет фирма, обслуживающая остановки. Сейчас во Владимире на 405 остановок 25 табло, к маю их количество увеличится вдвое. И "умные остановки" появятся, например, появятся и на Юго-западе города. Фактов отказа системы или вандализма в отношении нее не было. Будущая зима этой технике тоже не страшна - она рассчитана на 30-градусные морозы. Проверка точности показала, что данные на табло и реальное прибытие транспорта на остановку расходятся не более, чем на минуту.Юрий Иванов, руководитель отдела транспорта и связи администрации Владимира: «Сигнал у нас проходит по сим-картам, и все зависит от Интернета. То есть, как какой Интернет принимает. Вы сами, наверное, пользуетесь телефонами - и иногда у вас связь пропадает, то нет. Но сейчас такие случаи крайне редки... Например, съезжает по технической неисправности или почему-то еще. И выставляется другой маршрут... То есть, несвоевременно выставляли, забивали эти данные в систему. Сейчас такие случаи уже сведены к нулю.»