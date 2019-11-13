Переправа через Керченский пролив словно кость в горле беспокойных украинцев. О разрушении Крымского моста некоторые особо рьяные патриоты Незалежной мечтают с момента его открытия. В Сети появился ролик, демонстрирующий убийцу переправы.

Переправа через Керченский пролив словно кость в горле беспокойных украинцев. О разрушении Крымского моста некоторые особо рьяные патриоты Незалежной мечтают с момента его открытия. В Сети появился ролик, демонстрирующий "убийцу" переправы.Украинская компания "Радіонікс" продемонстрировала головкусамонаведения противокорабельной ракеты "Нептун". Ролик с новейшейразработкой появился на ютуб-канале Defense Express.Головка самонаведения способна распознать и захватить цельна удалении до 50 километров. Кроме того, сообщается, что она устойчива крадиолокационным помехам, создаваемым вероятным противником."Нептуном" в июле этого года похвастался тогдашнийглава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.Новейшие ракеты могут уничтожить Крымский мост за несколько минут, сказал он.Переправа через Керченский пролив не дает спокойно житьукраинцам. Какими только способами не предлагали уничтожить Крымский мост. Фантазеры из Незалежной предлагали обстрелять переправу из артиллерии, нанестипо ней авиационный удар, подложить под трассу взрывчатку.Пока злопыхатели сочиняли небылицы, активностроился. В конце декабря по нему поедут первые поезда. Определены уже два маршрута: Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Севастополь. Первый поездотправится днем 23 декабря из Северной столицы. Спустя сутки начнет свой путьсостав из столицы России.В дальнейшем откроются новые маршруты. Поезда через свяжут полуостров также с Ростовом-на-Дону, Казанью, Самарой,Екатеринбургом, Новосибирском и другими городами.