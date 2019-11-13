Полностью отремонтированное здание посетители увидят лишь 2013 году. Пока же ведется расчистка подвальных помещений и, параллельно, археологические раскопки.

В Муроме начали реставрировать родной дом изобретателя телевидения Владимира Зворыкина. Сначала - археологические раскопки. Уже найдены предметы из домогольского прошлого города на Оке.Сто лет назад конфискованный у богатых судовладельцев Зворыкиных дом отдали под музей, 9 лет назад - закрыли на ремонт. Начали его в этом году, и закончат - только в 2023-м. Сам Владимир Зворыкин вспоминал: «Это было здание слишком большое даже для нашей многочисленной семьи. Мы занимали только второй этаж и у нас было много свободного места для игр в прятки». Загадочного здесь много, строители даже обнаружили в подвале невесть как попавшее в него колесо от танка. Само же место усадьбы было населено муромлянами еще в 10-м веке. Археологи нашли фрагменты стеклянных браслетов, возможно, привезенных из Византии. А также поясную накладку из меди, наконечник средневековой стрелы и типичное для 17-18 веков горлышко винного штофа.Надежда Чалых, замруководителя археологических работ: «Все будет уже более-менее ясно, когда мы выйдем уже окончательно на материк. Выберем все углубленные в землю части построек, которые у нас там намечаются в нашем раскопе. Тогда все будет ясней.»