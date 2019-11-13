Любовь Успенская не устает поражать общественность. Во время концерта певица призналась в любви к украинскому пропагандисту.

Любовь Успенская не устает поражать общественность. Во время концерта певица призналась в любви к украинскому пропагандисту.Звезда российского шансона выступала в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Лысенко. Решив сразить поклонников наповал, Любовь Успенская надела короткий комбинезон из блестящей ткани. Наряд подчеркнул не только стройные ножки, но и шикарную грудь певицы.В какой-то момент зрители начали подниматься с мест, чтобы вручить любимой исполнительнице цветы. Среди них оказался и Дмитрий Гордон, который известен своими пропагандистскими речами. Он подошел к сцене и подарил артистке огромный букет роз."Димочка Гордон, моя любовь несбывшаяся! Поздравляю тебя с прошедшим днем рождения", – сказала знаменитость, принимая подарок, передает издание "".