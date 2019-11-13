ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливает местонахождение пропавшей без вести Филатовой Яны Александровны...

ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливает местонахождение пропавшей без вести Филатовой Яны Александровны, 03.01.1990 года рождения, уроженки г. Москвы, которая 4 ноября 2019 года ушла из дома в 3-м Дорожном проезде и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 25-30 лет, рост 165-170 см, славянской внешности, худощавого телосложения, глаза зеленого цвета, волосы прямые темныеБыла одета: шапка черного цвета, пальто черного цвета с капюшоном, водолазка черного цвета, ботинки темного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).