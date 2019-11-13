В биографии известного историка – 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, который убил и расчленил свою возлюбленную – 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, как оказалось, и ранее были темные пятна. Это утверждают свидетелями кораблекрушения в 1981 году во время съемок фильма Россия молодая.

В биографии известного историка – 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, который убил и расчленил свою возлюбленную – 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, как оказалось, и ранее были "темные пятна". Это утверждают люди, которые стали свидетелями кораблекрушения в 1981 году – на съемках фильма "Россия молодая".Тогда Соколов, который был членом Военно-исторического Петровского клуба, попросил ему доверить управление фрегатом.В результате его неумелых действий и самонадеянности корабль пошел ко дну.Почти всем находившимся на борту удалось спастись – в том числе, благодаря находившимся на других кораблях, но один мужчина запутался в снастях и утонул.Причем, в то время, когда судно шло ко дну, его капитан Олег Соколов покинул тонувший корабль одним из первых и даже не предпринял попытки спасти члена своей команды.Об этом рассказали журналистам очевидцы тех событий Ирина Федорова и Рудольф Погожин.В интервью "Пятому каналу" Погожин, который подбирал на воде спасшихся людей, отметил, что неопытность Соколова как капитана была проявлена почти сразу: он отказываясь выполнять распоряжения руководства, не смог пришвартоваться и врезался в несколько яхт.При этом спасать запутавшегося в снастях члена команды он и не собирался – его больше беспокоили антикварные подсвечники, которые он взял с собой в "морской поход".Федорова же в интервью телеканалу РЕН рассказала, что после этого трагического происшествия было судебное разбирательство, и Соколов получил условный срок.Тем временем, в Петербурге спасатели пятый день ищут останки убитой возлюбленной доцента. При обыске в квартире Соколова обнаружили только ее голову, другие части тела нашли два дня назад в реке Екатерингофке, куда их, вероятно, отнесло течением с Мойки, в которой историк пытался их утопить.В пресс-службе управления СК РФ по Петербургу "Интерфаксу" подтвердили, что к настоящему моменту найдены не все останки убитой девушки. Поиски продолжаются.Ранее в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" соседка Соколова рассказала, что в ночь на 8 ноября, когда была убита Ещенко, слышала их ссору и то, что кричала возлюбленная историка в последние минуты своей жизни.