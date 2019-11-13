В лагере Артек следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки. Как сообщает управление СК РФ по Крыму, накануне вечером она легла спасть, а утром 13 ноября была обнаружена мертвой. В рамках возбужденного уголовного дела будут опрошены воспитанники и сотрудники лагеря.
В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Как сообщает управление СК РФ по Крыму, накануне вечером она легла спать, а утром 13 ноября была обнаружена мертвой.
Для выяснения причин смерти подростка в рамках возбужденного уголовного дела назначены экспертизы. Для детального установления обстоятельств в дни, предшествовавшие ее смерти, будут допрошены воспитанники и сотрудники лагеря.
Как передает РИА Новости, скончавшаяся девочка приехала отдыхать в "Артек" из Махачкалы.
В пресс-службе "Артека" сообщили, что сотрудники лагеря содействуют всем следственным действиям и выразили соболезнования родителям девочки, передает ТАСС.
В октябре скончался отдыхавший в этом лагере 11-летний школьник из Петербурга. 11 октября ему стало плохо, мальчика госпитализировали в Ялтинскую городскую больницу, но спасти его не удалось.
По факту этого ЧП в Минпросвещения создали комиссию по расследованию причин смерти ребенка.