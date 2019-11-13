Сотрудники МЧС и прокуратуры сегодня нагрянули с внеплановой проверкой в магазин «Ашан» в торговом центре «Валентина»

Сотрудники МЧС и прокуратуры сегодня нагрянули с внеплановой проверкой в магазин «Ашан» в торговом центре «Валентина». Напомним, в понедельник его посетителей пришлось экстренно эвакуировать из-за возгорания масла во фритюрнице. При этом в принимало участие 15 единиц техники. В ходе проверки инспекторы провели учебную эвакуацию и обнаружили нарушения в части работы пожарной автоматики и состояния эвакуационных путей, сообщает пресс-служба МЧС.Никита Тарбеев