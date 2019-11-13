В Нефтекамске между бизнесменом и журналистом произошел конфликт. В ходе разборок предприниматель натравил на корреспондента своего ребенка. По предварительным данным, бизнесмен ..

В Нефтекамске между бизнесменом и журналистом произошел конфликт. В ходе разборок предприниматель натравил на корреспондента своего ребенка.По предварительным данным, бизнесмен собирался построить дорогу к магазину, однако местные жители выступили против инициативы и вызвали на помощь депутата. Когда народный избранник и корреспондент прибыли на стройку, то встретили недовольного предпринимателя. Они попросили мужчину показать разрешительные документы, однако тот отказался.Во время спора бизнесмен велел своему девятилетнему сыну напасть на журналиста, снимающего разоблачающий ролик. "Выйди, пни-ка ему! Пни, я посмотрю, что он сделает! Дай между ног! Кулаком дай в глаз!" – цитирует мужчину "Вести Башкортостан". Мальчик послушался отца и набросился на оператора.Инцидентом заинтересовалась прокуратура Башкирии. В ведомстве пообещали разобраться в случившемся, сообщает .