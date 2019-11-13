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<a href="https://33live.ru/novosti/13-11-2019-v-borbu-za-syna-rudkovskoj-vstupili-kudryavceva-i-sektanty.html" target="_blank">В борьбу за сына Рудковской вступили Кудрявцева и сектанты</a> - Появились новые подробности в информации об угрозах, поступающих маленькому сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко. В деле оказались замешаны телеведущая Лера Кудрявцева и сектанты.