В сауне девушка, пользуясь беспомощным состоянием своих спутников, похитила принадлежащее им имущество...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Басманному району задержали женщину, подозреваемую в хищении имущества путем грабежа.В полицию поступила информация о противоправных действиях в одной из саун в центре Москвы. К прибывшим на место происшествия полицейским с заявлением обратился 25-летний мужчина. Он рассказал, что они с другом отдыхали в клубе, где познакомились с девушкой, которая предложила продолжить вечер в сауне на улице Земляной Вал. В помещении сауны новая знакомая предложила молодым людям принять для расслабления неизвестные таблетки, после чего у них наступило состояние, близкое к потере сознания. В это время девушка, пользуясь беспомощным состоянием своих спутников, похитила принадлежащие им мобильные телефоны, золотую цепочку и другое имущество. Сотрудники сауны обратили внимание на состояние потерпевших и вызвали полицию.Полицейские на месте происшествия задержали подозреваемую – 26-летнюю ранее неоднократно судимую приезжую. Похищенное имущество изъято.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60