В детском лагере Артек в Крыму скончалась 15-летняя девочка. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает . По предварительной информации, накануне вечером девочка легла ..

В детском лагере "Артек" в Крыму скончалась 15-летняя девочка. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает .По предварительной информации, накануне вечером девочка легла спать, а в среду утром была обнаружена мертвой. На месте работают следователи и криминалисты. Причина смерти школьницы устанавливается. Руководство лагеря "Артек" принесло соболезнования родителям девочки и пообещало оказать содействие в расследовании.