В Хайдарабаде столкнулись два поезда — местная электричка и междугородний экспресс. Погибли два человека, еще 12 получили ранения.

В Хайдарабаде столкнулись два поезда — пригородная электричка и междугородний экспресс из Карнула. В аварии, по информации Oneindia Malayalam, погибли два человека, еще 12 получили ранения.CCTV footage of the Mmts train collision in Kachiguda. pic.twitter.com/IMLO9Di53U— Bala (@naartthigan) 11 ноября 2019 г.Официальная причина столкновения пока не названа, власти заявили, что объявят о ней позднее и пообещали денежную помощь пострадавшим.Пострадавшим гарантируется 5 тысяч рупий (около 4500 рублей), а тяжело раненым впятеро больше.