Пожар удалось ликвидировать усилиями 37 человек

13 ноября в Кольчугино произошёл пожар в жилом доме, в результате которого сгорели три квартиры, сообщает МЧС России по Владимирской области.В 3.40 спасателям поступило сообщение о пожаре на верхнем этаже 4-этажного дома. Лишь одному жителю дома потребовалась эвакуация, остальные 8 человек выбрались сами – никто не пострадал. Пожар удалось ликвидировать усилиями 37 человек.На сегодняшнем заседании решится дальнейшая судьба жильцом дома, оставшихся без крыши над головой. Полиция займётся выяснением причин возгорания.