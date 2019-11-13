В результате пожара сгорела часть кровли и внутренняя отделка 3 квартир.

Сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного жилого дома по адресу: г. Кольчугино, ул. Ульяновская, д. 45, поступило в 3.40 13 ноября. Через 2 минуты первые расчеты уже были на месте. Выяснилось, что горит квартира на 4 этаже. Огонь охватил 400 кв. метров.Всего в доме располагалось 30 квартир, в которых проживало 14 человек. Большинство жителей покинули помещение самостоятельно. Пожарными был эвакуирован один человек, с 4 этажа.В 6.05 пожар был локализован, в 6.22 ликвидировано открытое горение. В результате пожара сгорела часть кровли и внутренняя отделка 3 квартир. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.Вопросом дальнейшего расселения жильцов дома будут заниматься органы местного самоуправления.Всего к тушению привлекалось 49 человек и 17 ед. техники, в том числе от МЧС России 37 человек и 12 ед. техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской областиФото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области