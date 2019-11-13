Собака растерзала бешеную лису, но осталась жива

ГБУ ВО « Ковровская рай СББЖ» сообщает о возникновении очага бешенства на территории Ковровского района.07 ноября мужчина, проживающий в п. Пакино на улице СНТ Приозерное-2 в своем огороде обнаружил труп лисы, которую растерзала принадлежащая ему собака. Труп лисы был доставлен в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исключения бешенства. Собака же осталась жива. В настоящее время ей сделали прививку от бешенства, животное под под наблюдением.12 ноября пришел положительный результат на бешенство.С начала 2019 года это пятнадцатый случай возникновения бешенства у животных на территории г. Коврова (3 случая) и Ковровского района (12 случаев). Бешенство выявлено у десяти лис, трех кошек, одной собаки и одной енотовидной собаки.В связи со сложной ситуацией по бешенству животных на территории г. Коврова и Ковровского района напоминаем гражданам о необходимости строгого соблюдения правил содержания собак и кошек; о необходимости привязного содержания собак на частных подворьях; об охране домашних животных от контакта с дикими и безнадзорными животными, а также о необходимости обязательной ежегодной вакцинации кошек и собак против бешенства.Бесплатную вакцинацию своему животному вы можете сделать по адресу г. Ковров, ул. Першутова, д. 45.Обо всех случаях подозрительного поведения животных просьба сообщать в районную ветстанцию по тел. 2-14-20, 2-27-49.