Соучастники, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, в нарушении требований Федерального закона Российской Федерации, осуществляли незаконные банковские операции...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере 20 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате расследования было установлено, что в период с октября 2016 по февраль 2017 гг. соучастники, в числе которых бывшие сотрудники кредитно – финансовых учреждений столицы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации осуществляли незаконные банковские операции по «транзиту»,«обналичиванию» и инкассации денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы.За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в размере 5,5 % .В результате своих действий обвиняемые извлекли незаконный доход на сумму 20 миллионов рублей.По данному факту в июле 2017 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».К уголовной ответственности привлечены 7 граждан в возрасте от 30 до 40 лет. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве