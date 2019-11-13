В ночь на 11 ноября в магазин, который находится на проспекте Героев-североморцев в Мурманске, местный житель с порезанными руками потребовал вызвать полицию. Как сообщает , продавец нажал ..

В ночь на 11 ноября в магазин, который находится на проспекте Героев-североморцев в Мурманске, местный житель с порезанными руками потребовал вызвать полицию. Как сообщает , продавец нажал тревожную кнопку, и на место прибыли сотрудники Росгвардии.Мужчина был доставлен в травмпункт.Обстоятельства произошедшего выясняются.