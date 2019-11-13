Один из фигурантов сел за руль в нетрезвом состоянии дважды за один день.

В начале ноября отделом дознания МО МВД России «Муромский» направлено в суд уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.В августе текущего года на улице Ленинградской в Муроме сотрудники ОГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением 53-летнего жителя Меленковского района. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили результаты проведенного впоследствии освидетельствования.Несколькими днями позже в районном центре полицейскими был остановлен автомобиль «Лада Калина». Водитель, 39-летний местный житель, по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, но отказался от прохождения освидетельствования и был привлечен к административной ответственности, а через несколько часов, находясь в нетрезвом состоянии, вновь сел за руль был остановлен госавтоинспекторами,.Ночью 15 сентября экипаж ДПС остановил автомобиль «Додж», которым управляла 32-летняя жительница Московской области. Несмотря на то, что ранее уже привлекалась к административной ответственности за нетрезвую езду, автолюбительница вновь села за руль, употребив спиртное.В ближайшее время все нарушители предстанут перед судом.