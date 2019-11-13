Консьерж одного из домов в городе Московский сообщила, что неизвестный облил двери серной кислотой. Женщина попыталась очистить их от химического вещества и получила ожог, передает ..

Консьерж одного из домов в городе Московский сообщила, что неизвестный облил двери серной кислотой. Женщина попыталась очистить их от химического вещества и получила ожог, передает .Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители изучают записи с камеры видеонаблюдения, установленной возле подъезда. Выясняются обстоятельства случившегося.