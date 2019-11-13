На территории парка Сказка в Крылатском на площади в две тысячи квадратных метров расположился двухмачтовый всесезонный цирк-шапито Moscow Arena Arts. Премьерную программу Цирк нашего детства известные на весь мир артисты представят зрителям 17 ноября.

На территории парка "Сказка" в Крылатском на площади в две тысячи квадратных метров расположился двухмачтовый всесезонныйцирк-шапитоMoscow Arena Arts. Премьерную программу "Цирк нашего детства" известные на весь мир артисты представят зрителям 17 ноября.Шатер с винтажным бежево-краснымкуполом может принять до 660 человек одновременно. Для удобства посетителей внутри расположен гардероб. Программа нестандартная – от концептуальных номеров для детей и взрослых до ярких шоу в стиле знаменитого парижскоговарьете.Представление длительностью порядка двух часов состоит из выступлений акробатов, воздушныхгимнастов, силачей, жонглеров и эксцентриков. Для зрителей обещают воссоздать ту самую атмосферу, которой был наполнен цирк времен детства сегодняшних взрослых.Во время юмористической части выступления на арену выйдет клоун Смайлик – лауреат международногоконкурса в Риме, обладатель третьего места на конкурсе идей для Cirque DuSoleil. Акробатический номер "Рандеву", исполняемый на космической трапеции, успел высоко зарекомендовать себя во время выступлений в Европе и Америке, а сейчас готов покорять сердца зрителей в Москве.Не оставит равнодушными посетителей цирка и номер "Силовой жонглер". Его представит настоящий русский богатырь,лауреат международного фестиваля в Бангкоке, успевший покорить своими трюками всю Азию.Каждое цирковое шоу обещает быть ярчайшей смесью жанров циркового искусства. В их число входят воздушная гимнастика,акробатика, эквилибристика, силовое жонглирование, эксцентрика, буффонада,элементы варьете и, разумеется, клоунада.Цена билета от 600 до 1,8 тысячи рублей. Приобрести их можно на .Отметим, многофункциональный парк развлечений – семейный парк "Сказка" появился в Крылатском на западе Москвы три года назад. На территории в семь гектаров российские ландшафтные дизайнеры создали около Живописного моста настоящий сказочный мир. В парке собраны разнообразные локации и аттракционы, аналогов которым в Москве нет. Площадка предназначена как для детей, так и для взрослых и работает круглый год.