На территории парка Сказка в Крылатском на площади в две тысячи квадратных метров расположился двухмачтовый всесезонный
цирк-шапито
Moscow Arena Arts. Премьерную программу Цирк нашего детства известные на весь мир артисты представят зрителям 17 ноября.
На территории парка "Сказка" в Крылатском на площади в две тысячи квадратных метров расположился двухмачтовый всесезонный
цирк-шапито
Moscow Arena Arts. Премьерную программу "Цирк нашего детства" известные на весь мир артисты представят зрителям 17 ноября.
Шатер с винтажным бежево-красным
куполом может принять до 660 человек одновременно. Для удобства посетителей внутри расположен гардероб. Программа нестандартная – от концептуальных номеров для детей и взрослых до ярких шоу в стиле знаменитого парижского
варьете.
Представление длительностью порядка двух часов состоит из выступлений акробатов, воздушных
гимнастов, силачей, жонглеров и эксцентриков. Для зрителей обещают воссоздать ту самую атмосферу, которой был наполнен цирк времен детства сегодняшних взрослых.
Во время юмористической части выступления на арену выйдет клоун Смайлик – лауреат международного
конкурса в Риме, обладатель третьего места на конкурсе идей для Cirque Du
Soleil. Акробатический номер "Рандеву", исполняемый на космической трапеции, успел высоко зарекомендовать себя во время выступлений в Европе и Америке, а сейчас готов покорять сердца зрителей в Москве.
Не оставит равнодушными посетителей цирка и номер "Силовой жонглер". Его представит настоящий русский богатырь,
лауреат международного фестиваля в Бангкоке, успевший покорить своими трюками всю Азию.
Каждое цирковое шоу обещает быть ярчайшей смесью жанров циркового искусства. В их число входят воздушная гимнастика,
акробатика, эквилибристика, силовое жонглирование, эксцентрика, буффонада,
элементы варьете и, разумеется, клоунада.
Цена билета от 600 до 1,8 тысячи рублей. Приобрести их можно на .
Отметим, многофункциональный парк развлечений – семейный парк "Сказка" появился в Крылатском на западе Москвы три года назад. На территории в семь гектаров российские ландшафтные дизайнеры создали около Живописного моста настоящий сказочный мир. В парке собраны разнообразные локации и аттракционы, аналогов которым в Москве нет. Площадка предназначена как для детей, так и для взрослых и работает круглый год.