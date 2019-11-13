Гималайского медведя, разорившего пасеку в поселке Ханкайском районе, поймали сотрудники охотнадзора. Об этом ГТРК Владивосток рассказал владелец пасеки в поселке Камень-Рыболов.

Гималайского медведя, разорившего пасеку в поселке Ханкайском районе, поймали сотрудники охотнадзора. Об этом ГТРК "Владивосток" рассказал владелец пасеки в поселке Камень-Рыболов. Несмотря на то, что особь является молодой, местные жители стали беспокоиться за свою жизнь из-за частных визитов животного.На место ЧП прибыла спецгруппа по разрешению конфликтов с крупными хищниками, а также специалисты центра "Тигр". В результате совместной операции она изъяли медвежонка из дикой природы.В настоящий момент зверь находится в реабилитационном центре для хищных животных, расположенном в селе Алексеевка. Жизнь и здоровье медведя — вне опасности. В ближайшее время ему предстоит обследование.Как отмечают в пресс-службе администрации региона, сейчас в Приморье насчитывается около пяти тысяч гималайских медведей. Зимой эти животные впадают в спячку.