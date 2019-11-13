На прошлогоднем концерте в день своего 50-летия ночная снайперша Светлана Сурганова под овации публики обнимала свою маму Лию Давыдовну. Однако она - не родная мать певицы. Спустя полвека после рождения Светлана решила найти биологических родных и обратилась за помощью в Прямой эфир.

На прошлогоднем концерте в день своего 50-летия "ночная снайперша" — одна из самых закрытых для прессы певиц Светлана Сурганова под овации публики обнимала свою маму Лию Давыдовну.Певица говорит, что очень благодарна ей и судьбе, которая полвека назад привела Лию Давыдовну в Ленинградский педиатрический институт.Именно там находилась тогда малышка – отказник, которую Сурганова удочерила и с любовью и заботой вместе со своей мамой воспитывала всю жизнь.Правда, о том, что Светлана – приемная дочь, она узнала случайно уже в 25 лет. В пылу ссоры из-за того, что девушка вместе с Дианой Арбениной улетела в Магадан, где и родилась группа "Ночные снайперы", Лия Давыдовна и сказала о том, что Светлана – не ее родная дочь.Певица признается, что была ошарашена, но потом успокоилась. Светлана очень благодарна, ведь мама и бабушка выходили ее — больного ребенка-отказника, были к ней очень добры и давали все лучшее, что могли.В память Светланы запала фамилия "Власова". Это стало зацепкой, когда певица, уже перешагнув 50-летний рубеж, решила найти своих биологических родственников.С этой просьбой она обратилась в "Прямой эфир". Поиски были затруднены многими факторами – в частности, тем, что существовала путаница в дате рождения Светланы.Однако детективы провели тщательное расследование и вышли на некую Галину Власову, которой на момент рождения Светланы было 19 лет. Нашли и ее младшую дочь, которая, как оказалось, знала о том, что у матери за 10 лет до нее родилась больная девочка, и она от нее отказалась. Есть у нее и брат, и они готовы принять Светлану в свою семью.Однако для того, чтобы подтвердить родство с Власовыми, Сурганова прошла тест ДНК. Что показали его результаты? Кем оказались предполагаемые биологические родственники певицы?Как Светлана боролась с онкологическим заболеванием, и какие болезни были у нее в младенчестве?Как родилась группа "Ночные снайперы"? В каком клипе она сняла свою маму Лию Давыдовну? И какое странное стечение факторов обнаружилось у Светланы и ее предполагаемой родной сестры?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".