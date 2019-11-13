Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей. Они подозреваются в совершении должностных преступлений.

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.Замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил ТАСС, что Даххаев подозревается в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Его разработка велась уже давно. Это была совместная спецоперация ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН.При этом Максименко не уточнил, сколько заместителей Даххаева были задержаны вместе с ним. Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение об аресте.В кабинетах руководства ростовского ФСИН прошли обыски. По данным "Интерфакса", дело расследуется по статье "Получение взятки".Муслиму Даххаеву 57 лет. На должность начальника областного главка ФСИН был назначен в июле прошлого года. Ранее проходил службу в органах внутренних дел, был заместителем министра внутренних дел Дагестана. Награжден орденом "Мужества" и именным огнестрельным оружием.