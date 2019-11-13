Около двух часов назад в США стартовали слушания по импичменту Дональду Трампу. Трансляция из палаты представителей — главное блюдо американского телевидения. Демократы обставили все максимально торжественно.

Около двух часов назад в США стартовали слушания по импичменту Дональду Трампу. Трансляция из палаты представителей — главное блюдо американского телевидения. Демократы обставили все максимально торжественно. Ключевые свидетели-дипломаты больше похожи на персонажей телесериала — один в клетчатой бабочке, другой — в черном похоронном костюме. Основываясь на их показаниях, оппозиция намерена доказать виновность Трампа по двум пунктам — "предательство" и "взятка". Якобы он перешел черту, когда просил президента Украины запустить расследование против сына своего конкурента Байдена.Первые пришли. Слушания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа в Конгрессе стартуют с показаний действующего посла США на Украине Уильяма Тейлора и помощника госсекретаря Джорджа Кента. Вот он в бабочке.Впрочем, добрались до обоих не сразу. Слово взял и долго не отдавал глава комитета по разведке Адам Шифф. Начал он издалека. С фрагментов альтернативной истории."В 2014 году Россия напала на союзника США — Украину, чтобы не дать этой стране обратиться на запад и чтобы удовлетворить желание Владимира Путина перестроить границы Российской Империи. Совсем недавно Владимир Зеленский был избран президентом Украины, на основании обещаний закончить конфликт и покончить с коррупцией в стране. Он был новичком в политике и первым делом обратился к главному покровителю Украины — США. Вопрос состоит в том, не воспользовался ли действующий президент США уязвимостью президента Украины".За говорящим маячит табличка с надписью 93. Поставили республиканцы. Столько дней Шиффу известно имя осведомителя, которое он и демократы не раскрывают. Скорее всего, речь идет о зарегистрированном демократе, бывшем сотруднике ЦРУ Эрике Чарамелла, который в том числе работал с американкой украинского происхождения Александрой Чалупой. "Когда перестанете его прятать", — настаивали сторонники Трампа.Готовились к слушаниям демократы за закрытыми дверями. В знак протеста против этой подковерной тактики республиканцы даже штурмовали комнату на Капитолийском холме, где вели секретные допросы.После этой вылазки главный куратор импичмента — глава комитета по разведке демократ Адам Шифф предложил сторонникам Трампа подать свой список свидетелей. Шифф готов позвать любого, кроме самых интересных. Осведомителя из разведки и двух Байденов."Если на слушания не будут приглашены такие свидетели как Хантер Байден и Джо Байден, чтобы они рассказали, что на самом деле происходило на Украине, потому что это бы объяснило мысли президента на тот момент, то ни о каком честном процессе не может быть и речи", — сказал Райнс Прибус, занимавший в 2017 году пост главы аппарата Белого дома.Активно к этим слушаниям, конечно, готовились в Белом доме. В последние недели Трамп и высокопоставленные сотрудники его администрации в общей сложности встретились со 120 конгрессменами и 42 республиканскими сенаторами, чтобы поддержать командный дух.За несколько часов перед началом слушаний в Twitter президента США появился новый ролик, посвященный импичменту.pic.twitter.com/FJ8gMdh5bX— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 ноября 2019 г.Возмущен глава Белого дома исполняющим обязанности своей администрации Мико Малвейни. Да так, что даже хотел его уволить. От радикального шага, правда, предостерегли помощники. В середине октября на пресс-конференции Малвейни повел себя согласно поговорке про простоту, которая хуже воровства. Открыто заявил, что военная помощь Украине была заморожена, чтобы оказать давление на ее правительство с целью начала расследований против демократов.Уволить Трамп хотел и генерального инспектора разведсообщества США Майкла Аткинсона, который дал ход жалобе так называемого разоблачителя. А министру обороны Марку Эсперу пришлось лично обещать журналистам, что для еще одного давшего показания — экс-советника по Украине Александра Виндмана, все закончится без последствий. Журналисты не верили, Эспер вышел из себя и перешел на русский.Для американских телеканалов, рабочий язык, тут конечно — это язык цифр. То есть телевизионных рейтингов. На теме в новостных службах попытаются неплохо заработать. В 75 году слушания по импичменту Никсона смотрели почти 80% американцев."Не терпится посмотреть на это. Это же исторический момент. Не так много американцев наблюдали импичмент со времен основания нашей страны. Это происходило не так уж много раз в нашей истории", — сказала ведущая телеканала MSNBC Рейчел Мэддоу.Если быть совсем точным, то всего дважды. В 1868 Палата представителей представила к импичменту Эндрю Джонсона, но дальше Сената не пошло. В 1998 после истории с Моникой Левински занялись Биллом Клинтоном, но и он остался в Белом доме. Что касается Ричарда Никсона в 1974 году, то он не стал дожидаться решения верхней палаты и сам подал в отставку. Дональд Трамп так точно делать не будет.