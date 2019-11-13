В краснодарском ТЦ Галерея охранники обнаружили в личных вещах одного из посетителей, по предварительным данным, человеческий череп. Предположительно, мужчина мог принести его с расположенного неподалеку Всесвятского кладбища.

В краснодарском ТЦ "Галерея" охранники обнаружили в личных вещах одного из посетителей, по предварительным данным, человеческий череп.Мужчина задержан, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.По его словам, предположительно, посетитель мог принести его с расположенного неподалеку Всесвятского кладбища.Источник добавил, что задержанный страдает психическими расстройствами и стоит на учете в соответствующих медучреждениях.По словам другого источника в экстренных службах региона, мужчина пояснил, что во время прогулки по кладбищу человеческий череп ему подарили люди без определенного места жительства.Управление СК РФ по региону проводит проверку и уточняет обстоятельства.