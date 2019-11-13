Пьяный водитель устроил погоню, но съехал в пруд

Ночью 3 ноября житель Вязниковского района пытался на машине угнать от полицейских в одной из местных деревень. В итоге сотрудникам ГИБДД пришлось доставать его перевернувшийся автомобиль из пруда, сообщает УМВД России по Владимирской области.Изначально экипаж ДПС патрулировал одну из деревень в Вязниковском районе, как вдруг один из водителей не остановился по требованию и попытался скрыться. Не справившись с управлением, он съехал в пруд и перевернулся на крышу. Инспектор ГИБДД Николай Бабашкин не теряя времени, прыгнул в водоём. Сначала он помог выбраться пассажирке, и, передав её напарнику, вернулся к машине. Из салона доносились крики о помощи, полицейский на ощупь взял руку водителя и помог ему выбраться из почти уже затонувшей машины. Обоих пострадавших передали прибывшей бригаде «скорой» помощи.Как оказалось, 27-летний водитель утонувшего автомобиля пытался уйти от полиции из-за того, что был пьяным за рулём незастрахованной машины.