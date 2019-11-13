Злоумышленник систематически предоставлял в пользование наркозависимым людям помещение для потребления ими наркотических средств...

Сотрудники полиции ОМВД России по Южнопортовому району задержали жителя столицы по подозрению в организации притона для потребления наркотических средств.В отдел полиции поступило сообщение о том, что на 5-й Кожуховской улице выявлена квартира, которая, возможно, предоставляется наркозависимым людям для употребления наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 33-летнего жителя столицы.Установлено, что хозяин квартиры систематически на протяжении длительного времени предоставлял в пользование наркозависимым людям помещение для потребления ими наркотических средств, получая от них запрещенные материалы в качестве вознаграждения.Отделом дознания ОМВД России по Южнопортовому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18