Актриса Валентина Рубцова скромница не только на экране, но и в обычной жизни. Поэтому ее откровенное фото стало полной неожиданностью.

Актриса Валентина Рубцова скромница не только на экране, но и в обычной жизни. Поэтому ее откровенное фото стало полной неожиданностью.Звезда поделилась горячим снимком на своей странице в социальной сети Инстаграм. Кадр сделан на китайском острове Хайнань. Валентина запечатленана одном из местных пляжейв мини-бикине черного цвета с забавным принтом на бюстгальтере."Вот куда бы я вернулась, так это на Хайнань!", – призналась артистка.Поклонники знаменитости к таким соблазнительным снимкам явно не привыкли. Они очень активно стали писать различные комментарии. К слову, аудитория подписчиков разбилась на два лагеря. Одни поспешили указать на изъяны Рубцовой. "Выглядите не очень😣", "Где потеряли грудь?😢", – критиковали злопыхатели.13 Ноя 2019 в 6:01 PST"Такая идеальная,аж бесите!😠😆", – неоднозначно высказался фолловер.Тем не менее, большинство были настроены более позитивно. Они отметили, что у актрисы, оказывается, прекрасная фигура, которую она так тщательно скрывает под одеждой. "Валентина, вы прелесть, девчонка!", "Вы серьезно? Каааак можно так круто выглядеть?", "Какая вы красивая🙌🔥", "Вы очаровательны!", "Худышка!", "Фигурка-конфетка🍬", "Сколько вам лет? На вид лет 20😄", – не скрывали своего восхищения обожатели.