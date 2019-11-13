Актриса Валентина Рубцова скромница не только на экране, но и в обычной жизни. Поэтому ее откровенное фото стало полной неожиданностью.
Актриса Валентина Рубцова скромница не только на экране, но и в обычной жизни. Поэтому ее откровенное фото стало полной неожиданностью.
Звезда поделилась горячим снимком на своей странице в социальной сети Инстаграм. Кадр сделан на китайском острове Хайнань. Валентина запечатлена
на одном из местных пляжей
в мини-бикине черного цвета с забавным принтом на бюстгальтере.
"Вот куда бы я вернулась, так это на Хайнань!", – призналась артистка.
Поклонники знаменитости к таким соблазнительным снимкам явно не привыкли. Они очень активно стали писать различные комментарии. К слову, аудитория подписчиков разбилась на два лагеря. Одни поспешили указать на изъяны Рубцовой. "Выглядите не очень😣", "Где потеряли грудь?😢", – критиковали злопыхатели.
13 Ноя 2019 в 6:01 PST
"Такая идеальная,аж бесите!😠😆", – неоднозначно высказался фолловер.
Тем не менее, большинство были настроены более позитивно. Они отметили, что у актрисы, оказывается, прекрасная фигура, которую она так тщательно скрывает под одеждой. "Валентина, вы прелесть, девчонка!", "Вы серьезно? Каааак можно так круто выглядеть?", "Какая вы красивая🙌🔥", "Вы очаровательны!", "Худышка!", "Фигурка-конфетка🍬", "Сколько вам лет? На вид лет 20😄", – не скрывали своего восхищения обожатели.