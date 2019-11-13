Поп-король отечественной эстрады оторвался от дел и посетил могилу советской звезды Людмилы Гурченко. Сегодня, 12 ноября, легендарной актрисе исполнилось бы 84 года.

Поп-король отечественной эстрады оторвался от дел и посетил могилусоветской звезды Людмилы Гурченко. Сегодня, 12 ноября, легендарной актрисеисполнилось бы 84 года.На Новодевичьем кладбище в Москве Филипп Киркоров появился с охапкой белыхроз. Певец подошел к могиле Людмилы Гурченко, немного постоял, задумавшись,а после опустил цветы в вазу у надгробия. Видео опубликовано в "Инстаграм" артиста."Традиция... 12 ноября, 2019… День Рождения Великой Актрисы– ЛЮДМИЛЫГУРЧЕНКО... С Днем Рождения... Вечная Память, и Любовь Вам от всех Вашихпоклонников и от меня лично, дорогая Людмила Марковна...🙏 (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Киркоров в микроблоге.К словампевца в соцсети присоединились многие российские знаменитости: композитор Игорь Крутой,певец Марк Тишман, продюсер Яна Рудковская. Подписчикитоже не остались в стороне."Светлая память Людмиле Марковне 🙏 Такое трогательное видео, Филипп. Вы молодец", "В жизни так важно в суетесует не забывать об ушедших из жизни людей и выделять специально для этоговремя!🙏", "Мы тоже, когда бываем в Москве,постоянно ее могилу посещаем", – отметили интернет-обыватели.Между тем некоторые пользователи Сети раскритиковали зато, что он не снял кепку у могилы. "Какой молодец даже очки снял, а вотголовной убор, видимо, забыл", "Разволновался… и забыл кепку снять. Ничегострашного", – критикуют знаменитость.