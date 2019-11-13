Поп-король отечественной эстрады оторвался от дел и посетил могилу
советской звезды Людмилы Гурченко. Сегодня, 12 ноября, легендарной актрисе
исполнилось бы 84 года.
Поп-король отечественной эстрады оторвался от дел и посетил могилу
советской звезды Людмилы Гурченко. Сегодня, 12 ноября, легендарной актрисе
исполнилось бы 84 года.
На Новодевичьем кладбище в Москве Филипп Киркоров появился с охапкой белых
роз. Певец подошел к могиле Людмилы Гурченко, немного постоял, задумавшись,
а после опустил цветы в вазу у надгробия. Видео опубликовано в "Инстаграм" артиста.
"Традиция... 12 ноября, 2019… День Рождения Великой Актрисы– ЛЮДМИЛЫ
ГУРЧЕНКО... С Днем Рождения... Вечная Память, и Любовь Вам от всех Ваших
поклонников и от меня лично, дорогая Людмила Марковна...🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Киркоров в микроблоге.
К словам
певца в соцсети присоединились многие российские знаменитости: композитор Игорь Крутой,
певец Марк Тишман, продюсер Яна Рудковская. Подписчики
тоже не остались в стороне.
"Светлая память Людмиле Марковне 🙏 Такое трогательное видео, Филипп. Вы молодец", "В жизни так важно в суете
сует не забывать об ушедших из жизни людей и выделять специально для этого
время!🙏", "Мы тоже, когда бываем в Москве,
постоянно ее могилу посещаем", – отметили интернет-обыватели.
Между тем некоторые пользователи Сети раскритиковали за
то, что он не снял кепку у могилы. "Какой молодец даже очки снял, а вот
головной убор, видимо, забыл", "Разволновался… и забыл кепку снять. Ничего
страшного", – критикуют знаменитость.