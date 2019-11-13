Соведущая Владимира Соловьева по радиостанции Вести FM, журналист, историк и писатель Анна Шафран на своей странице в Телеграм прокомментировала освобождение украинского националиста, члена запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО* Игоря Мазура. Таким шагом, считает она, Польша предает память своих предков ради попытки нагадить России.

Соведущая Владимира Соловьева по радиостанции "Вести FM", журналист, историк и писатель Анна Шафран на своей странице в "Телеграм" прокомментировала освобождение украинского националиста, члена запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО* Игоря Мазура. Таким шагом, считает она, Польша предает память своих предков ради попытки нагадить России.Согласно данным российских исследователей, в 1994-1995 годах в рядах чеченских боевиков воевали члены запрещенной в России экстремистской группировки УНА-УНСО*. Среди руководителей банды был украинский националист Игорь Мазур. По российскому запросу он был арестован в Польше."Поляки отпустили украинского нациста Мазура, который ранее был задержан по линии Интерпола по российскому запросу. Это, конечно, характеризует Польшу не с лучшей стороны", – написала Анна Шафран в своем телеграм-канале.Она отметила, что этот шаг противоречит убеждениям, которые постулируются польским обществом. "Они, с одной стороны, кричат о Волынской резне и о том, что Бандера – обыкновенный террорист, а с другой – привечают у себя бандеровцев, которые убивали мирных жителей в Донбассе", – подчеркнула журналистка."Видимо, дело в том, что русофобия у поляков вековая, и они готовы закрыть глаза на преступления бандеровцев, лишь бы нагадить России", – предположила Анна Шафран."Россия и Польша могли бы найти общий язык на неприятии бандеровской идеологии, но похоже, что поляки готовы предать память своих предков, которых резали украинские нацисты в Волыни", – подчеркнула она.Одновременно с этим противоречивая позиция польского общества относительно массовых убийств порождает сомнения в том, что они искренне скорбят по жертвам Катыни. Дескать, в таком случае поляки осуждали бы и другие расправы, однако для украинских боевиков они делают исключение.*Запрещенная в России экстремистская организация.