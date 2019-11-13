Певец отреагировал на слухи о том, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Андрей Данилко опроверг эту информацию.

Певец отреагировал на слухи о том, что у негосерьезные проблемы со здоровьем. Андрей Данилко опроверг эту информацию.Домыслы исполнительразвеял на своей странице в "Инстаграме". "Будьте осторожны! FAKE NEWS!",– написал Андрей Данилко. Он явно был шокирован тем, что о нем написали в Сети.Поклонники тут жевыдохнули с облегчением и порадовались за любимую Верку Сердючку. "Андрюша,крепкого вам здоровья!!!", "Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!","Хорошо, что все хорошо", – высказались фолловеры.Некоторые из фанатоввозмутились тем, что о певце распространили ложь. Напомним, ранее в Сетипояивлась информация о том, что Андрей Данилко столкнулся с проблемами создоровьем. Сообщалось, что ему стало плохо прямо во время съемок новогоднегошоу. Якобы, артистперенес блокаду сердца, при которой резко сокращается ритм.12 Ноя 2019 в 8:46 PSTКак писали "Дни.ру",летом этого года Андрей Данилко откровенно рассказал, почему ушел с большойсцены. Последним масштабным выступлением Верки Сердючки стал фестивальAtlas Weekend в 2017-м. После этого артист решил временно отказаться от большойсцены и сольных концертов. Исключением стало "Евровидение-2019.позвали туда в качестве специального гостя.9 Июн 2019 в 3:26 PDTВозвращаться набольшую сцену певец пока не намерен. признался, что нечувствует себя готовым предстать перед массовым зрителем.