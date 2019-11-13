Певец отреагировал на слухи о том, что у него
серьезные проблемы со здоровьем. Андрей Данилко опроверг эту информацию.
Певец отреагировал на слухи о том, что у него
серьезные проблемы со здоровьем. Андрей Данилко опроверг эту информацию.
Домыслы исполнитель
развеял на своей странице в "Инстаграме". "Будьте осторожны! FAKE NEWS!",
– написал Андрей Данилко. Он явно был шокирован тем, что о нем написали в Сети.
Поклонники тут же
выдохнули с облегчением и порадовались за любимую Верку Сердючку. "Андрюша,
крепкого вам здоровья!!!", "Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!",
"Хорошо, что все хорошо", – высказались фолловеры.
Некоторые из фанатов
возмутились тем, что о певце распространили ложь. Напомним, ранее в Сети
пояивлась информация о том, что Андрей Данилко столкнулся с проблемами со
здоровьем. Сообщалось, что ему стало плохо прямо во время съемок новогоднего
шоу. Якобы, артист
перенес блокаду сердца, при которой резко сокращается ритм.
12 Ноя 2019 в 8:46 PST
Как писали "Дни.ру",
летом этого года Андрей Данилко откровенно рассказал, почему ушел с большой
сцены. Последним масштабным выступлением Верки Сердючки стал фестиваль
Atlas Weekend в 2017-м. После этого артист решил временно отказаться от большой
сцены и сольных концертов. Исключением стало "Евровидение-2019.
позвали туда в качестве специального гостя.
9 Июн 2019 в 3:26 PDT
Возвращаться на
большую сцену певец пока не намерен. признался, что не
чувствует себя готовым предстать перед массовым зрителем.