Как комплимент родине русского композитора исполнение на владимирских рожках Болеро Равеля.

Национальный академический оркестр народных инструментов имени Осипова открыл сегодня во Владимире 7-й фестиваль "Танееевские собрания". Как комплимент родине русского композитора исполнение на владимирских рожках "Болеро" Равеля. Какие еще сюрпризы подготовил знаменитый оркестр в год своего 100-летнего юбилея, узнала Вера Куликова.Как истинная женщина Дарья Зыкова для встречи с владимирским зрителем приготовила новое платье. На сцене областной филармонии солистка Большого - второй раз. Национальный оркестр народных инструментов имени Осипова пригласил ее принять участие в открытии "Танеевских собраний".Дарья Зыкова, солистка оперной труппы Большого театра: «Замечательный у меня сегодня партнер, звезда оперной сцены Василий Герелло — солист Мариинского театра. И мы сегодня будем петь несколько дуэтов и плюс арии оперные».По словам солиста Мариинки Василия Герелло, петь в концерте вместе с Национальным оркестром и с маэстро Владимиром Андроповым большая честь. Доверие маэстро надо заслужить, признается известный оперный баритон.Василий Герелло, солист Мариинского театра, народный артист России: «Мы видим, что все телевидение и радиоточки заполонило такой низкой попсой, мы надеемся сегодня доказать, что еще музыка не погибла у нас. Есть те люди, та публика, которая любит по настоящему классическую музыку, и мы этому радуемся».В программе - и классика, и народные песни. Национальный оркестр народных инструментов имени Осипова только что отметил вековой юбилей. Много лет руководит коллективом народный артист России Владимир Андропов.Владимир Андропов, народный артист России, художественный руководитель, дирижер: «Нас связывает с городом Владимиром не только, что тут Танеев и это его фестиваль. У нас есть инструменты уникальные - это владимирские рожки, которых нет нигде в мире и производят их только во Владимире».Как комплимент городу и горожанам. В заключении концерта знаменитое "Болеро" Равеля прозвучит на владимирских рожках.Вера Куликова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».