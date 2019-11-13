В номинации Литература по истории славянских народов 82-летний Александр Петрович награждён за книгу об Иване Грозном.

Владимирский писатель и публицист, заслуженный юрист России Александр Сухарев удостоен "Золотого диплома" Х Международного славянского литературного форума "Золотой витязь". Он традиционно проходил в Пятигорске. В номинации "Литература по истории славянских народов" 82-летний Александр Петрович награждён за книгу "Чтобы память нас хранила: о русском государе Иване Грозном и английской королеве Елизавете I". Это новый взгляд на насыщенные реформами и завоеваниями годы правления первого русского царя, которые на протяжении столетий трактуются неоднозначно. Напомним, что в 2015 году аналогичный "Золотой диплом" получила владимирский поэт Лада Постоева за книгу "Позови меня в вечность".Валерий Скорбилин