Со следующего года родильное отделение №2 начнёт проводить консультации через Интернет.

Со следующего года родильное отделение №2 начнёт проводить консультации через Интернет.Проект такой помощи сейчас разрабатывается совместно с облздравом. Цель - вести виртуальный патронаж за матерями и новорождёнными из отдалённых районов области. Сейчас покрытие Интернетом региона постоянно расширяется, поэтому особых проблем возникнуть не должно. По словам врачей, после родов у женщин возникают различные осложнения, в том числе послеродовая депрессия. И в режиме онлайн можно будет оперативно обсудить всё со специалистами, без долгих переездов. Для этих целей роддом закупит планшеты, чтобы в видеорежиме общаться с роженицами.