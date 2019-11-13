Форум проходит при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи, соорганизатором выступает Владимирский госуниверситет.

Во Владимирском госуниверситетете сегодня открывается IV Всероссийский молодежный форум «От идеи до бизнеса». Он соберет более 200 участников со всей страны. Это молодые предприниматели, руководители студенческих социальных и бизнес-проектов, авторы научных разработок. Форум проходит при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи, соорганизатором выступает Владимирский госуниверситет. В программе - мастер-классы, тематические сессии. Одним из главных мероприятий форума станет выставка студенческих бизнес-проектов и научных разработок образовательных организаций-участников (60 экспонентов). Эксперты и гости форума проведут оценку каждого проекта и дадут рекомендации по его развитию.