Во Владимире возле памятника Скорбящих ангелов собрались общественные организации и семьи погибших.

Сегодня в регионе отмечают день памяти воинов, павших в войнах и локальных конфликтах в рядах вооруженных сил РФ. Во Владимире возле памятника "Скорбящих ангелов" собрались общественные организации и семьи погибших.Евгений Варенцов, зампредседателя владимирской ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних войск РФ: «Контртеррористическая операция на Северном Кавказе началась практически в ноябре, хотя в декабре туда ввели федеральные силы. В декабре мы пошли выполнять интернациональный долг в Афганистан. А день героев Отечества празднуется тоже в декабре».Возле памятника - две памятных стелы с именами - 48 владимирских ребят, которые отдали свою жизнь в Афганской войне и вооруженном конфликте в Чеченской республике. Это неполный список, рассказывает Евгений Варенцов. Уже несколько лет владимирская организация совместно с родителями и семьями погибших проводят этот день памяти. Сын Бориса Якимкина, майор Павел Якимкин, погиб пять лет назад при боевых действиях на Северном Кавказе. Закрытым указом Президента ему присвоено звание Героя России за проявленное мужество. У Павла остались две дочери.Борис Якимкин, отец погибшего Героя России Павла Якимкина: «Память, конечно, вещь нужная. Но, хотелось бы, чтобы нас не шесть человек тут было. Если бы здесь еще присутствовали общественные организации, которые занимаются военно-патриотическим воспитанием. С администрации хотя бы кто-то должен быть - областной или городской. Ну и если бы этот памятник еще посмотрели. Хотелось бы, конечно, другой».Анастасия Сахарова, Илья Хлудов. Вести-Владимир