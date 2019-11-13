Юные жители 33 региона изобразили своё видение служебных будней мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер, выполняющих задачи в различных подразделениях полиции.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации проходит уже ставший традиционным конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции», организуемый МВД России совместно с общественным советом.Накануне в УМВД России по Владимирской области выбрали победителей регионального этапа творческого состязания.Юные жители 33 региона изобразили своё видение служебных будней мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер, выполняющих задачи в различных подразделениях полиции.Более 90 красочных работ, созданных при помощи карандашей, красок и фломастеров, стали экспонатами выставки, организованной в областном Дворце культуры в день проведения торжественного мероприятия, приуроченного к Дню сотрудника органов внутренних дел.Выбрать лучшие рисунки оказалось непросто, ведь в каждый из них ребята вложили не просто свои старания, но и безграничную любовь к близким.Учитывая возраст авторов, сюжет и технику исполнения, жюри была определена тройка победителей.Владимирскую область на финальном этапе конкурса представляют следующие рисунки.«Самый красивый полицейский». Маленький художник Елизавета Евсеева из г. Кольчугино честно призналась, что ей помогали рисовать, но девочка считает, что весь мир должен знать, что её мама, сотрудница отдела дознания ОМВД России по Кольчугинскому району, – самый красивый в мире полицейский!Софья Шулятьева из г. Радужный тоже изобразила на рисунке маму, начальника отдела по вопросам миграции МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.«Мой папа» - так назвала свою работу Анна Полюшкина из г. Радужный. Папа Ани служит оперуполномоченным уголовного розыска МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.