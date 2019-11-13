Гонщика и его пассажирку спасли из тонущего автомобиля сотрудники полиции

Ночью 3 ноября экипаж дорожно-патрульной службы ОМВД России по Вязниковскому району во время несения службы в одной из местных деревень предпринял попытку остановить автомобиль. Однако водитель увеличил скорость, попытался скрыться, но, не справившись с управлением на повороте, влетел в пруд и опрокинулся на крышу. Оценив ситуацию, старший лейтенант полиции Николай Бабашкин, не теряя времени, прыгнул в водоём. Полицейский сначала помог выбраться из автомобиля пассажирке. Автомобиль к этому моменту практически полностью скрылся под водой, а из салона раздавались крики о помощи. Инспектор на ощупь нашел руку водителя и помог ему покинуть автомобиль. Экипаж ДПС передал пострадавших бригаде медиков. Проведенное на месте освидетельствование подтвердило, что водитель, 27-летний местный житель, находился в состоянии алкогольного опьянения, а транспортное средство не было зарегистрировано, сообщает"Радио России-Владимир"