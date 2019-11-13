Своевременные и грамотные действия полицейских помогли избежать трагедии.

Ночью 3 ноября экипаж дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району во время несения службы в одной из местных деревень предпринял попытку остановить автомобиль. Однако водитель, игнорируя законное требование сотрудников полиции, увеличил скорость, попытался скрыться, но, не справившись с управлением на повороте, совершил съезд в пруд и опрокинулся на крышу.Оценив ситуацию и поняв, что жизням людей, находящихся в авто, может угрожать опасность, старший инспектор ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району старший лейтенант полиции Николай Бабашкин, не теряя времени, прыгнул в водоём.Полицейский помог выбраться из автомобиля пассажирке и, передав её напарнику, вернулся к перевернувшейся машине. Автомобиль к этому моменту практически полностью скрылся под водой, а из салона раздавались крики о помощи. Инспектор на ощупь нашел руку водителя и помог ему покинуть автомобиль.Экипаж ДПС передал пострадавших прибывшей бригаде медиков.Своевременные и грамотные действия полицейских помогли избежать трагедии.Проведенное на месте освидетельствование подтвердило, что водитель, 27-летний местный житель, находился в состоянии алкогольного опьянения и управлял автомобилем, нарушая предусмотренные страховым полисом условия. Кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.