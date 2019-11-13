В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда. Ранее были задержаны еще два фигуранта дела. Один из них в Интернете попросил сжечь судью, после чего разместил на своей странице информацию о его деятельности, сопроводив фразой: Запомните эту мразь.

В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержанного зовут Евгений Ерзунов. Он пытался вылететь за границу. Следствие намерено предъявить ему обвинение по статье 296 УК РФ ("Угроза убийством и причинения вреда здоровью"). Показания на Ерзунова дал другой подозреваемый.Ранее по делу были задержаны Алексей Вересов и Сергей Половец. По версии следствия, они публично призывали в социальных сетях "к осуществлению экстремистской деятельности", а также угрожали "убийством и причинением вреда здоровью". Так, в сентябре Вересов в комментариях к записи в сообществе попросил сжечь федерального судью, после чего разместил на своей странице информацию о его деятельности, сопроводив фразой: "Запомните эту мразь". Свою вину он уже признал.