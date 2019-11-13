Телеведущая и экс-участница
шоу Дом-2 Алена Водонаева прокомментировала громкий развод певицы Лолиты
Милявской. Звезда телестройки ответила на вопрос, почему отношения вокалистки с
молодым мужем расстроились.
Телеведущая и экс-участница
шоу "Дом-2" Алена Водонаева прокомментировала громкий развод певицы Лолиты
Милявской. Звезда телестройки ответила на вопрос, почему отношения вокалистки с
молодым мужем расстроились.
По словам Водонаевой,
если мужчина женится на более успешной женщине, то невозможно избежать его
сравнения с альфонсом. Алена знает много представителей сильного пола, которые
интересуются только богатыми дамами.
"Я встречалась с такими
господами и видела, как они ведут под венец моих подруг. Главное, что я вынесла
из этих отношений – распознать альфонса несложно. И если женщина идет с ним в ЗАГС,
значит, готова закрыть глаза на то, что женихом движут меркантильные чувства",
– рассудила Алена Водонаева.
Экс-участница шоу "Дом-2" вступилась за . Знаменитость отметила, что в сети таких
"специалистов" попадают даже обеспеченные 30-летние красавицы, которых обвести
вокруг пальца не так уж и просто.
7 Ноя 2018 в 5:00 PST
По словам телеведущей, со временем
женщин начинает раздражать роль кормильца семьи. И, каким бы искусным
подхалимом и любовником ни был альфонс, дамы все равно тоскуют по сильному и
независимому человеку рядом, им нужна настоящая опора.
"Остается вопрос: неужели, чтобы понять это,
Лолите понадобилось столько лет?" – цитирует со
ссылкой на 7Дней.ru.