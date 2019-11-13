Телеведущая и экс-участница шоу Дом-2 Алена Водонаева прокомментировала громкий развод певицы Лолиты Милявской. Звезда телестройки ответила на вопрос, почему отношения вокалистки с молодым мужем расстроились.

Телеведущая и экс-участницашоу "Дом-2" Алена Водонаева прокомментировала громкий развод певицы ЛолитыМилявской. Звезда телестройки ответила на вопрос, почему отношения вокалистки смолодым мужем расстроились.По словам Водонаевой,если мужчина женится на более успешной женщине, то невозможно избежать егосравнения с альфонсом. Алена знает много представителей сильного пола, которыеинтересуются только богатыми дамами."Я встречалась с такимигосподами и видела, как они ведут под венец моих подруг. Главное, что я вынеслаиз этих отношений – распознать альфонса несложно. И если женщина идет с ним в ЗАГС,значит, готова закрыть глаза на то, что женихом движут меркантильные чувства",– рассудила Алена Водонаева.Экс-участница шоу "Дом-2" вступилась за . Знаменитость отметила, что в сети таких"специалистов" попадают даже обеспеченные 30-летние красавицы, которых обвестивокруг пальца не так уж и просто.7 Ноя 2018 в 5:00 PSTПо словам телеведущей, со временемженщин начинает раздражать роль кормильца семьи. И, каким бы искуснымподхалимом и любовником ни был альфонс, дамы все равно тоскуют по сильному инезависимому человеку рядом, им нужна настоящая опора."Остается вопрос: неужели, чтобы понять это,Лолите понадобилось столько лет?" – цитирует соссылкой на 7Дней.ru.